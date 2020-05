Bénin – Communales 2020: le déploiement du matériel électoral lancé

La Commission électorale nationale autonome ( Céna) a lancé ce mercredi 13 mai 2020, le déploiement du matériel électoral en prélude au scrutin du 17 mai 2020. C’est la partie septentrionale qui est pour le moment concernée par le premier convoyage.

Tout se met en place à la Céna pour la tenue effective des élections communales du 17 mai 2020. Les Coordonnateurs d’arrondissements sont déjà en mission sur le terrain et attend la réception du matériel électoral. Cette attente ne sera plus longue, car depuis quelques heures, le président de la Céna a donné le top du déploiement. Les cantines sont convoyées vers les différentes localités sur la surveillance permanente des forces de défense et de sécurité.

En plus des documents électoraux et autres éléments devant servir au vote, le matériel électoral est composé cette fois-ci de gels hydroalcooliques et des masques de protection en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus. Le président a rassuré de la disponibilité du matériel électoral dans toutes les localités d’ici le vendredi 15 mai 2020. Les Coordonnateurs d’arrondissements et leurs Assistants se chargeront de la répartition dans les centres de vote le samedi 16 mai.

Cinq partis politiques en lice

Pour ces élections communales du 17 mai 2020, cinq partis politiques sont autorisés à y participer. Il s’agit de: Union progressiste (Up), Bloc républicain (Br), Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) et Parti du renouveau démocratique (Prd).

Huit au départ, trois ont vu leurs dossiers rejetés par la Céna pour diverses raisons. Il s’agit du PER, Moele-Bénin et FCDB. Moele-Bénin quant à lui a saisi la Cour Suprême pour être rétabli; mais là encore il a été débouté. Définitivement éjecté de la course, le parti dirigé par Jacques Ayadji s’est jeté dans les bras de l’Union Progressiste (UP) pour les communales du 17 mai 2020.