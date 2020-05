Communales 2020: l’adresse de Me Adrien Houngbédji aux PRD et aux béninois

Le président du Parti du renouveau démocratique (PRD), Me Adrien Houngbédji, s’est adressé, ce jour, à ses militants et aux Béninois. Cette adresse, faite à quelques heures de la fin de la campagne électorale en vue des élections communales du dimanche prochain, vise, d’une part, à remonter le moral à ses poulains et, d’autre part, lancer un appel au peuple béninois, pour le 17 mai prochain.

En prélude des élections communales du dimanche 17 mai 2020, le président du Parti du renouveau démocratique (PRD), l’ancien président de l’assemblée nationale, s’est adressé aux Béninois et, à travers eux, aux militants de sa formation politique. Dans son adresse, Me Adrien Houngbédji a remercié les uns et les autres pour « l’ambiance exceptionnelle » qui a caractérisé la campagne électorale en ces temps de la pandémie liée à la Covid-19. « Nous avons démontré que nous sommes toujours très attachés à notre communauté de destin et aux fondements pacifistes de notre histoire commune. », affirme-t-il dans son message, pour décrire un peu le sens de responsabilité, dont ont fait preuve les candidats.

Le président du parti des « Tchoco-tchoco », a félicité les candidats du PRD, disséminés dans les 12 départements du pays. « Vous avez fait honneur à notre parti en vous montrant aptes à vous adapter à cette campagne inédite. Nos appréhensions du départ ne sont désormais que de bien lointains souvenirs.« , indique-t-il dans son adresse. L’ancien président de l’institution parlementaire n’a pas oublié d’avoir une pensée de gratitude à l’endroit du peuple béninois, qu’il invite à assumer son devoir citoyen le dimanche prochain, dans la joie et sans violence. Lire ci-dessous l’intégralité de son adresse.

L’adresse de Me Adrien Houngbédji aux PRD