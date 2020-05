Bénin – Communales 2020: la transparence a été de mise, selon Paul Hounkpè

Les élections communales et municipales se sont déroulées le 17 mai 2020 conformément au calendrier électoral. Après le scrutin, le Secrétaire exécutif national (Sen) du parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), Paul Hounkpè opine sur l’organisation du vote.

Pour Paul Hounkpè, les élections communales et municipales de 2020 se sont globalement bien déroulées. Il note l’absence de violence et de conflits contrairement aux autres fois. Selon lui, cet aboutissement heureux est à mettre à l’actif de la Commission électorale nationale autonome (Céna) et du gouvernement qu’il félicite à juste titre.

Par ailleurs, le premier responsable du parti FCBE pense que les élections ont été transparentes et attend la Cour suprême pour se charger des éventuelles plaintes. « Nous pensons que la transparence a été de mise. En tous cas, globalement, là où il y a de petits soucis nous allons voir avec les recours à la Cour suprême », a-t-il confié à la radio nationale. Il faut rappeler qu’à l’issue de ces élections, le parti FCBE est arrivé 3ème avec 14,98% pour 260 sièges au plan national selon les résultats de la Céna.