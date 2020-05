Bénin – Communales 2020: des clarifications sur la sortie à polémique de Désiré Vodonou

Ce jeudi 07 mai 2020, des images ont inondé la toile, montrant l’ex-député, Désiré Vodonou, membre du Bloc Républicain (BR) au milieu d’une foule. Cette manifestation, qui a tout l’air d’un meeting politique, viole les mesures prises par les autorités publiques dans le cadre de la campagne électorale, en vue des communales 2020, en raison de la Covid-19. Suite à la polémique suscitée par les images, la Cellule de Communication du BR-Zogbodomey apporte quelques clarifications.

La Cellule de Communication du BR-Zogbodomey relève des contre-vérités dans les publications faites sur la dernière sortie politique de Désiré Vodonou. Dans un communiqué, publié dans la soirée du jeudi 7 mai 2020, la Cellule de Communication apporte un démenti sur le voyage de l’ex-député. « En effet, la première contre-vérité, qui dénigre nos autorités béninoises, fait état de ce que l’honorable Désiré Vodonou n’était pas au pays et venait de descendre, tout en bravant les autorités béninoises. Or, il était bel et bien au Bénin, plus précisément à Cotonou depuis le 15 mars 2020. Par conséquent, il était au Bénin avant la fermeture de nos frontières », peut-on lire dans le communiqué.

En ce qui concerne la manifestation, la Cellule de Communication tente de faire croire qu’il ne s’agit pas d’un meeting. Selon ses dires, la foule se serait invitée d’elle-même pour aller à la rencontre de l’ex-parlementaire de la 24ème circonscription électorale. « En fait, les jeunes gens (une dizaine à motos), qui étaient venus l’accueillir, ont été rejoints par des femmes et d’autres jeunes de son village natal, venus l’accueillir, suite aux intoxications, qui faisaient état de ce qu’il n’était pas sur le territoire national », fait-elle remarquer.