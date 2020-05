Bénin – Communales 2020: des agents électoraux arrêtés à Parakou et Bantè

Ce dimanche 17 mai 2020 se tiennent les élections communales et municipales sur toute l’étendue du territoire national. Dans certaines localités, des agents électoraux et même des électeurs accusés de fraudes électorales ont été épinglés par la police républicaine qui suit de près le scrutin dans les centres de vote.

A Parakou et à Bantè, des agents électoraux et un électeur ont été interpellés par les fonctionnaires de la police républicaine. Le cas de Parakou concerne un président d’un poste vote installé dans l’école maternelle Ladji-Farani dans le 2ème arrondissement. Selon les informations rapportées par Daabaaru, le mis en cause est accusé de tentative fraude. Selon le média, le président du poste de vote aurait été pris en flagrant délit avec des bulletins déjà estampillés et des cartes d’électeurs.

A Bantè, c’est un agent de poste de vote qui est épinglé. Selon les premières informations rapportées, la scène s’est déroulée dans un centre de vote à Gouka, commune de Bantè. Le membre du poste de vote aurait remis plusieurs bulletins à un électeur. Les autres électeurs en attente de voter ont très tôt alerté les forces de l’ordre qui ont conduit les mis en cause au poste de police.