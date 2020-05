Bénin – Communales 2020: démarrage du dépouillement dans certains postes de vote

Les premiers postes de vote qui ont ouvert ce dimanche 17 mai 2020 à 7 heures ferment déjà leurs urnes. Dans plusieurs postes de vote, les opérations de dépouillements ont déjà démarré.

La page des élections communales et municipales de 2020 se ferme progressivement. La plus grande phase de ce processus électoral s’est tenu ce jour. En dehors des postes de vote qui ont ouvert très et risquent de fermer plus tard dans la nuit, plusieurs autres postes de vote ont déjà démarré l’opération de dépouillement. Par endroit, cette opération est même déjà achevée et les partis politiques sont déjà en possession des chiffres brutes sortis de ces urnes.

Il convient de noter que ces premiers chiffres qui sont comptabilisés par les agents électoraux ne sont rien d’autres que les grandes tendances. Il revient à la Commission électorale nationale autonome (Céna) de procéder à la centralisation de ces chiffres afin de livrer les résultats définitifs qui interviendront cette fois-ci le 24 mai prochain, selon le calendrier électoral.