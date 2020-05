Bénin – Communales 2020: déclaration d’entrée de la plateforme électorale des osc

En prélude aux élections communales maintenues pour demain 17 Mai 2020, les responsables de la plateforme électorale des organisations de la société civile ont tenu dans l’après-midi de ce samedi 16 Mai 2020 à la salle de situation électorale installée à Myosotys Hôtel, une déclaration d’entrée.

Ce jour Dimanche 17 Mai 2020, les béninois se rendront aux urnes pour les élections communales qui vont permettre de renouveler les conseils communaux et municipaux des 77 Communes que compte le Bénin. En prélude à ce scrutin, la salle de situation électorale s’est installée pour sa mission d’observation. C’est à travers une déclaration d’entrée lue par la présidente de la plateforme en présence des membres de la mission d’observation à Cotonou, que la plateforme électorale a officiellement lancé sa mission de monitoring des élections communales et municipales de 2020.

Après avoir fait une présentation du contexte difficile dans lequel vont se dérouler les élections, et après avoir présenté les nouvelles lois électorales et les enjeux des élections de ce dimanche, les responsables de la plateforme ont indiqué que l’observation du scrutin se fera par l’animation, les 16, 17 et 18 Mai 2020 d’une salle de situation électorale.

A lire aussi: Communales 2020 au Bénin: des chicaneries entre personnalités influentes à Porto novo

Ladite salle composée de trois (03) différentes chambres complémentaires et d‘une cellule de communication sera ”opérationnalisée pour coordonner la présence de la plateforme sur le terrain et permettre de continuer les initiatives d’Alerte et de Réponse en vue de contribuer à atténuer les impacts des dysfonctionnements et d’éventuels menaces et risques”. Elle permettra également de veiller sur les enjeux liés au respect des dispositions de la loi électorale, au taux de participation, au respect des dispositions de prévention du Covid 19 et à la gestion sécuritaire du scrutin.

Pour réussir cette mission, la plateforme s’est dotée de ressources humaines et logistiques suffisantes. Ainsi, la Salle de Situation comporte des observateurs et des moniteurs. Il s’agit de 360 observateurs, 77 moniteurs de terrain et 10 e-moniteurs formés et déployés dans le cadre de ces élections communales. Cette équipe est renforcée par 36 superviseurs qui seront actifs sur toute l’étendue du territoire national suivant un déploiement statistique.

Ensuite, il y a la chambre technique des gestionnaires de données qui est composée de 12 techniciens mobilisés et équipés. Cette chambre a pour rôle de vérifier et de croiser les données envoyées du terrain par les observateurs et les moniteurs afin d’alimenter les analyses et les réponses de la Salle de Situation. Cette chambre est liée à celle d’analyse constituée de cinq (05) experts de profils variés (sécurité, communication et médias, statistique, droit, genre) ayant pour rôle d’analyser les données collectées et traitées par la chambre des gestionnaires afin d’élaborer les projets des documents de position comme la présente déclaration d’entrée, et tous ceux qui seront diffusés par la Salle de Situation durant ses travaux.

L’ensemble de leurs analyses et recommandations seront transmises à la chambre de Réponse. Enfin, il y a la chambre de réponse, elle est composée de cinq (05) personnalités chargées de valider les alertes, recommandations et autres publications avant leur diffusion. Elle aura aussi à animer des points de presse périodiques suivant un agenda précis durant les 3 jours d’activité de la Salle de Situation. Le travail de ce dispositif technique est rendu visible par une cellule de communication composée de trois personnes dont deux blogueurs. Elle assure la visibilité et la diffusion, en temps réel, des données de terrain, des points de presse et des documents validés.

Lire ci-dessous l’intégralité de la déclaration d’entrée lue par la présidente.

Déclaration d’entrée Communales 2020

Rappelons que la plateforme électorale des organisations de la société civile est une coalition de plus de 250 réseaux et organisations de la société civile du Bénin qui ont décidé de mutualiser leurs forces et ressources pour contribuer, en tant que plateforme alternative de supervision des processus électoraux, à l’organisation qualitative et participative d’élections crédibles, justes et pacifique en Afrique et, en particulier, au Bénin. Regroupés au sein de la Plateforme électorale des OSC du Bénin avec des coordinations locales dans les 77 communes du pays, les organisations constituantes interviennent dans les domaines de la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l’Etat de droit, de la prévention des conflits et du suivi des processus électoraux. Les plus jeunes organisations membres totalisent un minimum de quatre ans d’expérience contre près d’une trentaine pour les plus anciennes.

A lire aussi:Bénin; Communales 2020: une importante information de la Mairie de Cotonou aux candidats

La plateforme électorale des OSC du Bénin c’est plus de vingt ans d’une exaltante expérience du suivi des processus électoraux héritées des réseaux (RESONG en 1995, RéPAT en 1999, OAE en 2001) et fronts (FORS-Présidentielles 2005, FORS-CAP en 2006, FORS-LEPI en 2008, FORS-ELECTIONS en 2010). Elle compte en son sein des réseaux faîtières comme : Africa-Elections, ALCRER, Association des Bloggeurs du Bénin, Coalition Nationale pour la Paix, GlobEthics.net Francophone Africa, PASCIB, RIFONGA, REPSFECO, Social Watch Bénin, SOS Civisme Bénin, Union des Professionnels des Médias du Bénin, WANEP-Bénin, Maison de la Société Civile du Bénin…