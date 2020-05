Bénin – communales 2020: décès tragique du jeune candidat Martin Houngbo

Au Bénin, Martin Houngbo, candidat aux élections communales du 17 mai 2020 est décédé ce vendredi 15 mai 2020 à 35 ans.

Martin Houngbo était animé par une farouche intention de participer à la gouvernance locale dès la prochaine mandature de la décentralisation au Bénin. 1er titulaire du Bloc Républicain (BR) d’Atchoukpa, commune d’Avrankou, Martin Sourou Houngbo est décédé dans l’après midi de ce vendredi 15 mai 2020 à l’Hôpital Louis Pasteur.

« …Avrankou nous appelle tous pour son développement et nous avons besoin de votre soutien pour y parvenir. Avrankou est la commune de la première dame du Bénin et c’est un atout pour notre région… », avait confié le candidat tête de liste du BR dans l’arrondissement d’Atchoukpa, lors d’une rencontre avec d’autres candidats BR et les artistes d’Avrankou. A l’occasion, le candidat Martin Houngbo avait laissé entendre que le développement de la commune d’Avrankou ne saurait être l’œuvre d’une personne.