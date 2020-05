Bénin – communales 2020: Armand Gansè dénonce une « manœuvre de manipulation »

Candidat aux communales de 2020 à Bohicon, Armand Gansè a dénoncé, vendredi 08 mai 2020 un faux compte Facebook.

Dans un communiqué rendu public sur les réseaux sociaux, Armand Gansè informe que des individus dotés de peu d’honorabilité et de dignité ont usurpé son identité sur Facebook. Selon le communiqué, le un profil a été créé au nom du Directeur Général de la SOGEMA avec sa photo en profil. « Le paradoxe, une image du logo de l’Union Progressiste a été mise en couverture », dénonce le candidat du bloc républicain à Bohicon.

« Par ce message, nous venons alerter toute la population tout en attirant l’attention de tous les internautes sur cette manœuvre de manipulation qui explique le manque de sérieux des auteurs et montre du doigt leurs domaines de compétence que sont, le mensonge, les montages et le faux » peut on lire dans le message.

Dans son communiqué, le directeur général de la Sogema a réaffirmé son appartenance au parti Bloc Républicain. « L’homme est et restera membre et candidat du Bloc Républicain malgré les soubresauts des esprits malveillants qui aujourd’hui font des pieds et des mains pour ternir l’image d’un jeune pour qui, le respect de la parole donnée est gage de toute responsabilité » rassure le même communiqué.