Bénin: cité dans une affaire d’adultère avec Clara, Tyaf s’explique sans convaincre

En début de semaine, le chanteur béninois Tyaf à été accusé par Lee Chadou, d’avoir commis l’adultère avec la jeune Clara alors que cette dernière était en couple avec son fiancé Géo. Quelques jours après ces révélations chocs, Tyaf a tenté de s’expliquer.

Suite aux rumeurs sur sa relation avec la jeune Clara avec qui il aurait commis l’adultère alors que son fiancé Géo était en voyage, Tyaf a fini par réagir ce vendredi 22 mai 2020. « C’est une dispute entre deux amoureux, je ne vois pas trop ce qu’un garçon irait fait entre une dispute entre deux amoureuses », a t-il expliqué en indiquant qu’il avait hésité à faire cette vidéo. Dans son direct ce vendredi, Tyaf a reconnu avoir été invité par Clara. Mais, ne pouvant plus renter puisqu’il faisait tard, il y passa alors la nuit. Mais que s’est-il passé cette nuit?

Tyaf s’explique sans convaincre

« Ma chérie, je ne perdrai pas mon temps à te parler. Toi qui amènes Tyaf te ba*ser dans le lit que Géoffroy a acheté, quand ce dernier va en France », a révélé Lee Chadou (une jeune fille se présentant comme la partenaire sexuelle de Clara) dans un audio devenu viral sur les réseaux sociaux. Sans nier les faits qui lui sont reprochés, Tyaf s’interroge sur l’utilité de la rumeur s’il n’y a pas de preuve. « Comme l’a dit celle qui a fait son audio, elle n’est pas rentrée dans la chambre avec nous pour savoir ce qui s’est pas passé. Vous avez fait de moi le recordman, le digne représentant. A partir du moment où c’est une supposition, je ne vois pas pourquoi tant de polémique autour », a t-il laissé entendre.

« Je ne connais pas Géo »

Dans son direct, Tyaf a indiqué qu’il ne connait pas Géo, cité comme le fiancé de Clara. « Je ne vais pas dire que je ne connais pas Clara. Clara, ça fait des années qu’on s’est rencontré sur un tournage, et je ne suis plus plus en contact avec elle. Je ne connais pas Géo, je ne le connais ni d’Adam ni d’Êve ». A l’en croire, s’il avait vraiment fait les faits dont il est accusé, de 2 heures du matin à 19 heures ce sera un scandale.

A propos du jus de citron, Tyaf semble surpris. Il n’en sait visiblement rien. « Si quelqu’un a la preuve que j’ai fait, il n’a qu’à montrer la preuve », va t-il lancer pour conclure.

https://web.facebook.com/tyafofficiel/videos/675330529975198/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBvYX9l-jZo-Vs2ZD_pVGXJLvFsXEYRnR-rjkCrm8yjowFBaVqZnAqD104oqW_bkld4YVRpCQsqTjl9