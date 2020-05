Bénin – Chaîne des dépenses publiques: l’inscription au fichier national ouverte

Le ministère du Travail et de la fonction publique vient de lancer une nouvelle phase d’inscription sur le fichier national d’admission et de nomination des cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques en République du Bénin.

Le gouvernement a ouvert à nouveau l’inscription sur le fichier national d’admission et de nomination des cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques en République du Bénin. C’est à travers un communiqué radiodiffusé et télévisé du 30 avril 2020 que le gouvernement de Patrice Talon a rendu publique l’information. « Il s’agit d’un fichier de cadres proposables à nomination aux postes de la chaîne des dépenses publiques, constitué à l’issue d’une procédure comportant plusieurs étapes« , lit-on dans le communiqué.

Pour le ministre du Travail et de la fonction publique, Mathys Adidjatou, l’appel à candidatures, pour l’inscription sur le fichier national d’admission et de nomination des cadres aux emplois de la chaîne des dépenses, concerne deux catégories de poste. Il s’agit de Directeur des systèmes d’information et de Spécialiste des marchés publics. Les personnes désireuses de s’inscrire sont priées « de se connecter à la plateforme: https://fichiernational.gouv.bj où elles peuvent consulter les fiches descriptives des emplois concernés et des profils exigés. Cette phase en ligne est ouverte du lundi 4 mai 2020 à 0 heure au dimanche 17 mai 2020 à minuit; précise le communiqué signé du ministère de la Fonction publique. Lire ci-dessous, les détails du communiqué.