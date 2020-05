Bénin: cadre de souscription des polices d’assurance maladie au profit des agents de l’Etat

Le gouvernement met en place un nouveau cadre de souscription des polices d’assurance maladie au profit du personnel des structures de l’Etat. Ledit cadre a été approuvé en Conseil des ministre ce mercredi 27 mai 2020.

Le mode actuel de souscription des polices d’assurance par les structures de l’Etat au profit de leurs agents ne permet pas une gestion optimale du système. Selon le gouvernement, ce mode a pour conséquence une disparité des clauses qui ne garantit ni une gestion optimale, ni un suivi rigoureux des contrats.

Pour mettre fin à ces constats, le gouvernement a approuvé un nouveau cadre de souscription. Celui-ci vise à favoriser une meilleure gestion des relations entre l’Etat et les assureurs de ses agents. « Il définit le champ et les conditions de souscription des polices d’assurance au profit des structures publiques », précise le compte-rendu du Conseil des ministres

Des implications dans le contrat d’assurance du personnel des structures de l’Etat

Le nouveau cadre de souscription permettra d’inclure dans les contrats d’assurance du personnel concerné, « des clauses uniformes relatives aux garanties, aux barèmes de remboursement et à l’ajustement de la prime ». Ces dispositions devraient également permettre l’harmonisation et l’amélioration des conditions de conclusion et de mise en œuvre des clauses des contrats d’assurance maladie.