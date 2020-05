Bénin – Baccalauréat: ouverture de l’inscription des anciens correcteurs

A quelques semaines de la tenue effective de l’examen du baccalauréat, session de juillet 2020, les responsables de l’office du BAC mettent les bouchées doubles pour une organisation sans anicroche. A cet effet, les anciens correcteurs sont invités à s’inscrire sur la plateforme de l’office.

Le compte à rebours a commencé pour les responsables de l’office du Bac. Pour réussir, comme c’est devenu une habitude, l’organisation de ce premier diplôme universitaire, l’heure est au petits réglages. Après avoir rendu public, ce mardi, le point de l’organisation de cet examen, le directeur de l’office du baccalauréat, le professeur Alphonse da Silva, vient d’ouvrir l’inscription des anciens correcteurs.

Selon l’information fournie par le professeur, l’inscription des anciens correcteurs se fera, ce jour, mercredi 27 mai, et demain jeudi 28 mai 2020, dans l’enceinte du CEG Gbégamey à Cotonou.

Les candidats à la correction des feuilles d’examen du baccalauréat session de juillet 2020 devront, selon les directives du professeur Alphonse da Silva, être des fonctionnaires des enseignements secondaire, technique et processionnelle et du supérieur. L’inscription doit se faire dans le délai requis. » Passé ce délai, l’inscription ne sera plus possible, alors ils ne pourront pas corriger le BAC cette année« , a précisé l’éducateur.