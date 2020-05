Dans le cadre des Communales 2020, la députée béninoise, Sèdami Mèdégan Fagla, est au cœur d’une vive polémique liée une altercation avec des policiers. Critiquée sur la toile, elle réagit et dénonce une provocation.

Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux le lundi 18 mai 2020, lendemain du scrutin des communales, Dr Sèdami Fagla affrontait verbalement les forces de l’ordre, dans le 3ème arrondissement de Cotonou. Cette scène, qui a suscité la colère des internautes, n’a pas laissé la concernée insensible. « …Nous avons été provoqués et victimes de machination. Cependant, nous avons tenu bon », a-t-elle dénoncé.