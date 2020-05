Bénin: après avoir frôlé la prison, Clara la Porto-Novienne remercie ses soutiens

C’est dans un langage de victime que, celle qui est désormais célèbre sous le pseudo de Clara la Porto-Novienne, s’est adressée à ses followers après avoir passé quelques jours en garde à vue, suite à un nouveau numéro, dont elle a composé le scénario.

Dans un message publié sur son profil Instagram dans la soirée de ce jeudi 07 mai 2020, celle qui a frôlé la prison dans un dossier d’agression, tacle ceux qui attendaient sa chute et remercie ses soutiens. « Ils sont heureux quand tu t’écroules; car, tout d’un coup, ils se sentent forts. Mais quand je faisais « jumper » les gens, eux ils étaient morts de jalousie, donc heureux que Clara crève et quand bien même ce fut vrai, Clara se relève toujours« , lit-on dans son message. Mais, en dehors de ces détracteurs, elle exprime sa profonde gratitude à tous ceux, accoutumés à la soutenir dans ses frasques. » J’ai le cœur plein de reconnaissances au final. C’est toujours les mêmes, toujours les vrais qui me soutiennent. ceux-là mêmes qui m’aiment. ceux-là qui peuvent dire être de mon entourage un jour. », affirme-t-elle dans son message; certainement en pensant à la victime qui fut le premier artisan de sa libération.

Pour finir, elle se dédouane, évoque sa fragilité, parle de ses chutes et ses relèvements pour finir par dire que la vie est un combat, et il n’y a pas de place pour les faibles. « Si tu veux devenir célèbre, sache que la vie de star est une vie de pute. Elle te sucre ta « thune », te sucre tes valeurs, t’éloigne de la lune« , partage-t-elle avec ses fans, avant de marteler qu’elle voudrait avoir une vie où elle pourrait se balader tranquille sans qu’il ait des caméras derrières elle, car elle est trop simple pour cette sorte de vie. Précisons que, selon Tokpa-tokpo, qui a annoncé son interpellation, elle aurait porté des coups à son Sugar Daddy dans une scène de ménage. Interpellée par la police, elle aurait passé quelques heures en garde-à-vue, avant d’être relâchée grâce à la supplication de la victime, qui a énergiquement refusé de porter plainte.