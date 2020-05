Bénin – Affaire Angela Kpeidja: Nicéphore Soglo salue la démarche de Patrice Talon

L’ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, se range du côté des défenseurs des droits de la femme pour condamner le harcèlement sexuel. Il salue, dans ce sens, l’acte posé par le président Patrice Talon, qui a pris à bras le corps les dénonciations de la journaliste, Angela Kpeidja.

Malgré son opposition à la gestion du président Patrice Talon, l’ex-chef d’Etat, Nicéphore Dieudonné Soglo, s’accorde sur l’élan de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel, pris par le chantre de la rupture. « Je suis en désaccord avec le Président Talon sur tous les plans sauf sur le dossier ‘’présumé harcèlement à l’ORTB’’. Il a pris une bonne initiative. Il s’agit d’un acte qui rend noble la République », a confié Nicéphore Soglo au quotidien l’Evénement Précis.

Pour l’ancien président de la République, il est important de soutenir les femmes dans ce combat. Il estime que, ne pas le faire, c’est de livrer les femmes à la peur et à la douleur, et faire d’elles des victimes de discrimination et de violation des droits fondamentaux. Nicéphore Dieudonné Soglo espère que les dénonciations de la journaliste Angela Kpeidja sur des actes de harcèlement sexuel à l’ORTB poussent es autorités à prendre des dispositions pour mieux protéger les femmes contre ce phénomène.