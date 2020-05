Bénin – Affaire Angela Kpeidja: le syndicat de l’Ortb invite le personnel à collaborer

Le Syndicat des travailleurs de l’audiovisuel du Bénin (Syntrab) a pris aux sérieux les dénonciations d’Angela Kpeidja. Il a déjà saisi les autorités compétentes pour que lumière soit faite sur le dossier.

Michel Kindékon, secrétaire général du syndicat des travailleurs de l’audiovisuel du Bénin, dans un communiqué, a fait savoir qu’il n’a enregistré aucune plainte de la part de sa collègue, Angela Kpeidja. Mais, explique-t-il, après avoir découvert sur les réseaux sociaux les allégations, il a saisi la direction générale, de façon formelle, pour que l’affaire soit tirée au clair.

Tout en réitérant son admiration à leur camarade, Angela Kpeidja, le syndicat maison invite « tous les agents de l’office à se rendre disponibles et à collaborer en cas de sollicitation pour des investigations qui aideront à situer les responsabilités et à prendre des sanctions adéquates ». Il adresse, par ailleurs, ses encouragements aux travailleurs qui subissent des mépris et critiques de tout genre, depuis le début de cette affaire.