Bénin – Affaire Angela Kpeidja: l’amicale des femmes de l’Ortb réagit

L’Amicale des femmes de l’Office des radiodiffusion et télévision du Bénin (Af-Ortb) a réagi à ce qu’il convient d’appeler affaire Kpeidja. C’est au travers d’un communiqué signé de sa présidente qu’elle donne sa version des faits reprochés à l’office.

Catherine Tawes, sans pour autant démentir les dénonciations de sa consœur, a fait savoir dans un communiqué que l’amicale, qui est censé soutenir les femmes de l’office en toutes circonstances, n’est pas « officiellement » informée d’un cas de harcèlement sexuel et moral. Autrement, elle aurait orienté Angela vers les voies légales plutôt que les réseaux sociaux.

Pour l’amicale, cette manière de dénoncer des faits aussi grave que le harcèlement en milieu professionnel jette du discrédit sur toute la maison et peut, dans une certaine mesure, se retourner non seulement contre Kpeidja mais aussi tout l’office. « A l’étape actuelle des choses, n’ayant pas plus d’information, nous invitons notre collègue à garder le moral haut, à saisir les voies officielles pour laver son honneur et celui de la femme de l’ORTB », prodigue-t-elle à sa consœur. Toutefois, l’amicale reste disponible à accompagner leur consœur légalement si elle le désire pour élucider l’affaire.