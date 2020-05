Bénin – Affaire Angela Kpeidja: ce que Epiphane Quenum pense de l’intervention de Patrice Talon

L’ancien préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral, Epiphane Quenum, a évoqué l’intervention du chef de l’Etat, Patrice Talon, dans le dossier dit de harcèlement sexuel en milieu professionnel, dénoncé par Angèla Kpeidja de l’ORTB.

Depuis le week-end dernier, la dénonciation de la journaliste Angèla Kpeidja suscite de vives polémiques. Du simple citoyen aux personnalités publiques en passant par les internautes, chacun essaie de saluer ou de condamner la dénonciation faite par Angèla Kpeidja. Malgré son opposition à la gestion du président Talon, l’ex-chef d’Etat, Nicéphore Dieudonné Soglo, s’accorde sur l’élan de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel, pris par le chantre de la rupture, Patrice Talon.

De son côté, dans un entretien accordé à BENIN WEB TV, Epiphane Quenum a également salué cette démarche du chef de l’Etat. « Je sais, comme elle (Angèla Kpeidja, Ndlr), que ce phénomène existe. Je sais, comme le chef de l’Etat (le président Patrice Talon, Ndlr), que ce phénomène existe. Mais quand ça devient monnaie courante, on doit taper du poing sur la table », a-t-il reconnu. Il salue l’intervention du chef de l’Etat, qui a rencontré la plaignante et les responsables de l’ORTB. « C’est un cri de détresse qu’elle a lancé et la première personne qui puisse intervenir est le chef de l’Etat », a-t-il indiqué.