Bénin – Achat de véhicules à la mairie de Cotonou: la part de vérité de Isidore Gnonlonfoun

Le maire intérimaire était « Sous l’arbre à palabre » pour, non seulement, dresser le bilan de sa gestion à la tête de la municipalité de Cotonou, mais aussi faire la lumière sur certains dossiers. C’est dans cet ordre d’idée que, lorsque les journalistes lui posent la question sur l’achat des véhicules au profit des conseillers municipaux, le maire, dans un premier temps, a faire savoir qu’il ne voudrait pas devancer les faits; mais, en pleine période électorale, il a jugé utile de lever un coin de voile sur la question.

Le maire, parlant des arrondissements, a fait savoir que ce sont « des véhicules qui datent d’au moins 20 ans. Il faut pouvoir doter ces structures de moyens de locomotion adéquats. Les véhicules que les CA utilisent sont des véhicules amortis qui tombent fréquemment en panne. Nous avons décidé d’acheter de nouveaux moyens de déplacement au profit des chefs d’arrondissement qui sont des Adjoints au Maire, comme Cotonou est une ville à statut particulier, en plus des présidents des commissions. » Isidore Gnonlonfoun a expliqué que les commandes ont été lancées, mais la livraison a pris assez de temps. Ce qui sous-tend la livraison des moyens de déplacement des adjoints au maire à la veille des élections.

Isidore Gnonlonfoun déclare que les véhicules livrés, sept au total, ne répondent pas aux normes, à vue d’œil. Mais, ne pouvant se fier à ses observations pour refouler l’entreprise, il a engagé la procédure régulière, afin qu’une expertise soit faite dans les plus brefs délais. Ce qui voudra dire qu’à l’heure actuelle, aucun véhicule n’est encore officiellement réceptionné par la mairie de Cotonou au profit des chefs d’arrondissement.

