Bénin: absente aux communales, l’opposition se réjouit du taux d’abstention

Absents aux élections communales et municipales du dimanche dernier, les partis de l’opposition n’attendent pas l’annonce officielle du taux de participation à ces élections. Ils se réjouissent du suivi de leur mot d’ordre par leurs militants.

Près de 48 heures, après la fermeture du dernier bureau de vote, la Commission électorale nationale autonome (CENA) n’a pu encore annoncer officiellement le taux de participation aux élections communales du dimanche dernier. Au niveau des partis politiques de l’opposition, on a crié au boycott du scrutin. En effet, contacté par la radio allemande, DW, l’ancien coordonnateur national du parti des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Eugène Azatassou, se félicite de ce qu’il appelle « le bis repetita » dans le boycott des élections organisées sous le régime du président Patrice Talon. « On voit tout de suite clairement que le scrutin n’a pas été réellement suivi par le peuple béninois. On avait déjà eu ça aux législatives. C’est clair que c’était un rejet du peuple béninois de ce qui s’est passé en ce moment-là. Aujourd’hui, c’est la même chose. Le peuple béninois a eu l’impression qu’au lieu d’avoir deux jumeaux, on en a cinq », confie-t-il aux confrères de DW.

Même son de cloche au niveau du parti Union sociale libérale (Usl). Selon un communiqué signé du délégué général, Joël Ajavon, le parti se réjouit du fort taux d’abstention et évoque un message du peuple à Talon. Se basant sur les estimations fournies par la plateforme électorale des organisations de la société civile, le parti de l’homme d’affaires, Sébastien Ajavon, évoque un taux d’abstention de 80% et félicite ses militants et le peuple béninois pour avoir suivi le mot d’ordre de boycott. « En s’abstenant massivement de voter, le peuple béninois envoie un message fort au régime Talon et à la communauté internationale. Ce message est celui de sa lassitude à se faire gouverner par des personnes qui n’ont pas à cœur l’intérêt général « , précise le communiqué de l’USL. Précisons que le parti Restaurer l’espoir, dans un communiqué rendu public hier lundi 18 mai, a évoqué une désapprobation totale du pays par un faible de taux de participation. « La désapprobation populaire est quasi générale avec des taux de participation minables qui discréditent sans aucune confusion le pouvoir de la rupture », indique le communiqué du parti du ministre Candide Azannai. En tout cas, tous les regards sont tournés vers la CENA, qui pourrait donner, demain, mercredi, les informations officielles sur le taux de participation et sur les sièges recueillis par chaque parti politique.