Benin – 1er mai 2019: deux otages français enlevés, leur guide retrouvé mort

Mercredi 1er mai 2019, deux touristes français étaient portés disparus dans le parc national de la Pendjari dans le nord du Bénin. Ils seront libérés, vendredi 10 mai, par une opération conjointe des forces spéciales françaises et les troupes de l’opération Barkhane engagées au Sahel.

Vendredi 03 mai 2019, les médias avaient annoncé la disparition de deux touristes français et leur guide béninois. 48 heures plus tôt, alors qu’ils visitaient le parc national de la Pendjari, dans le nord du Bénin, ils ont été enlevés.

Patrick Picque et Laurent Lassimouillas étaient en vacances et en visite dans le parc du Pendjari, frontalier avec le Burkina Faso. Leur guide béninois avait été retrouvé mort le 4 mai.

Communiqué du Ministre de l'intérieur et de la sécurité publique relatif à l'identification du corps retrouvé samedi 4 mai 2019 dans la partie septentrionale du #Bénin.

Condoléances du gouvernement et du peuple béninois à sa famille et à ses proches.#wasexo #Benindiplomatie pic.twitter.com/NiErRvcGzJ — Gouvernement du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) May 5, 2019

Les deux touristes avaient visité plusieurs sites dans le sud du pays, dont Abomey et Ouidah, et devaient s’envoler dimanche soir pour Paris. Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré que l’ensemble des services de l’État était mobilisé. Le 10 mai, l’Elysée a annoncé que l’armée française avait libéré quatre otages au Burkina Faso, parmi lesquels Patrick Pique et Laurent Lassimouillas.

Cette libération a été le fruit d’une action lancée conjointement par les forces spéciales françaises et les troupes de l’opération Barkhane engagées au Sahel. L’opération militaire au nord du Burkina Faso a causé la mort de deux soldats français.