Bénin: 130 cas confirmés de Coronavirus pour 13 261 PCR réalisés (OMS)

Le gouvernement a dévoilé, ce mardi 19 mai 2020, le nombre de cas confirmé de coronavirus. Selon le bilan officiel, de 339, le compteur s’est retrouvé à 130 cas. Cette diminution s’explique par l’invalidation des premiers cas par l’OMS.

Au Bénin, de façon officiel, le bilan, à ce jour, mardi 19 mai 2020, fait état de 130 cas confirmés de COVID-19 par la PCR. Cette nouvelle dynamique entraîne donc une diminution sensible des cas officiels confirmés d’infection à la COVID-19. En effet, le 16 mars 2020, le Bénin avait enregistré son premier cas confirmé d’infection à la COVID-19.

Depuis lors, le gouvernement a développé une stratégie de riposte sanitaire en multipliant la mise en place de laboratoires et de centres de prise en charge dans tous les départements du pays. Selon le gouvernement, l’Organisation Mondiale de la Santé, organe mondial officiel en charge des questions sanitaires, ne reconnaît pour le moment comme cas positifs confirmés que ceux issus des tests de PCR.

A ce titre, sont donc considérés comme nouveaux indicateurs à partir de ce jour, mardi 19 mai 2020, 130 cas confirmés (nombre de cas positifs confirmés suite aux tests PCR et validés par l’OMS) pour 13 261 PCR réalisés, 71 cas sous traitement (nombre total de cas pris en charge et en traitement suite aux tests de PCR positifs depuis le 16 mars 2020), 57 cas guéris (nombre total de personnes guéries, considérant les tests de PCR au bout de la période de traitement et de prise en charge depuis le 16 mars 2020) et 02 décès (nombre total de personnes décédées suite à l’infection à la Covid-19 depuis le 16 mars 2020).

Les tests PCR et TDR

Il est à noter que le Test de Diagnostic Rapide (TDR), consistant en une recherche dans le sang des anticorps, atteste d’un contact avec le virus avec un résultat obtenu au bout de 10 à 15 minutes. De son côté, le test de la PCR (Polymerase Chain Reaction) ou « virologique » consistant à la recherche du matériel génétique, c’est-à-dire de l’ARN du virus sur un prélèvement naso et/ou oropharyngé (gorge, nez, nasopharynx), dont le délai de manipulation pour l’obtention du résultat varie entre 3 à 6 heures pour les tests réalisés au Bénin.

Le respect des gestes barrières

Toutefois, le gouvernement tient à rassurer les uns et les autres qu’au regard des résultats obtenus avec l’utilisation des tests de diagnostic rapide, le Bénin continue d’assurer la surveillance sérologique de sa population surtout au niveau des groupes cibles. Les personnes dépistées positives au Test de Diagnostic Rapide sont prises en charge et suivies, selon des protocoles adaptés.

Le respect des mesures sanitaires, notamment des gestes barrières (le lavage systématique des mains à l’eau et au savon, le port du masque en tous lieux, le respect de la distance de sécurité sanitaire d’1 mètre minimum, …) sont, entre autres, les gages pour réduire la propagation du Coronavirus (Covid-19) au Bénin.