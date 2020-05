Bénin: 02 juges investis dans leurs fonctions au tribunal de commerce de Cotonou

Deux magistrats, nommés juges à l’issue du Conseil des ministres en sa session du mercredi 26 février 2020, ont été officiellement installés ce mardi 12 mai 2020 dans leurs fonctions.

Les magistrats Valentin Vidjannagni Vidéhomè Kpako et Edmond Ahouansou ont été officiellement installés dans leurs fonctions, ce mardi 12 mai 2020, au tribunal de Commerce de Cotonou. Nommés juges le 26 février 2020, en Conseil des ministres, ils prennent donc service en début de semaine lors d’une audience solennelle, présidée par William Kodjoh-Kpakpassou, président du Tribunal de commerce de Cotonou en présence du procureur, Mario Mètonou, représentant le ministère public, suite à la notification de la lettre de nomination introduite le 16 mars 2020 par le garde des sceaux au président du Tribunal de commerce de Cotonou.

Selon le représentant du ministère public, le tribunal de commerce de Cotonou a redoré l’image de la justice commerciale par la célérité dans le traitement des dossiers. « En 2017, il fallait 750 jours pour traiter un dossier, aujourd’hui il faut en moyenne 57 jours pour vider une affaire. Certaines procédures sont faites en 72 heures voire 24 heures… Et les décisions sont mises en ligne pour les rendre accessibles aux justiciables dans un souci de transparence« , a fait remarquer le procureur, Mario Mètonou, selon des propos, rapportés par le quotidien du service public. Avant de les investir dans leurs fonctions, le président de céans, William Kodjoh Kpakpassou, a invité les deux magistrats à entrer dans la même dynamique de célérité dans le traitement des dossiers. » Vous avez un parcours brillant. Vos compétences témoignent pour vous. Comme vous le savez, la célérité est la marque du Tribunal de commerce de Cotonou. Vous allez vous inscrire, je n’en doute point, dans cette logique sans sacrifier la qualité des jugements rendus. La célérité ne doit pas l’emporter sur la qualité du jugement », a-t-il fait savoir. Il importe de préciser que le magistrat, Edmond Ahouansou, vient du Tribunal de première instance d’Allada. Il y a été juge d’instruction et présidé la chambre civile, sociale, commerciale, avant d’être juge d’exécution de cette juridiction. Le magistrat, Valentin Vidjannagni Vidéhomè Kpako, vient, quant à lui, du Tribunal de première instance de Cotonou et a dirigé plusieurs chambres.