Belgique/Pro Ligue 2019-2020 : Dieumerci Mbokani, « Taureau d’Or » (meilleur buteur)

L’attaquant international (RD) congolais, Dieumerci Mbokani, a été sacré meilleur buteur de la saison 2019-2020 (avec 18 buts), a confirmé la Pro League le mardi 19 mai 2020. « Taureau d’Or » pour la première fois en terre belge, Mbokani doit cette récompense à la différence d’un but à l’extérieur.

Arrivé à égalité (18 buts chacun) avec l’attaquant de La Gantoise, Jonathan David, le buteur d’Antwerp, venu d’Afrique, a eu le dessus grâce au règlement de la compétition. Dans son contenu, il est stipulé qu’en cas d’égalité, le joueur, ayant le meilleur total de buts à l’extérieur, part avec le « Taureau d’Or ». A 34 ans, Dieumerci Mbokani a planté 6 buts sur les 18 à l’extérieur. Par contre, David n’en a inscrit que 5. Ce n’est donc que partie remise pour le jeune Canadien de 20 ans.

Au palmarès, Mbokani succède au Tunisien Hamdi Harbaoui, ancien joueur de Zulte Waregem et triple vainqueur du trophée, notamment en 2013-2014, et le double 2017-2018 et 2018-2019. A 35 ans, Hamdi a pris la direction du Qatar en 2019, où il évolue sous les couleurs d’Al-Arabi Sports Club.

Vainqueur du Soulier d’or belge avec le RSC Anderlecht en 2012, vainqueur du Soulier d’ébène belge avec toujours le RSC Anderlecht, la même année, et Soulier d’or de La Tribune en 2019, Dieumerci Mbokani en est à sa quatrième distinction individuelle au pays des Diables Rouges.