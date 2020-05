« Bébé confinement », ce nouveau clip de la chanteuse béninoise, Ayôdélé (vidéo)

La chanteuse béninoise, Ayôdélé, a dévoilé, ce jeudi 30 avril 2020, un nouveau clip intitulé « Bébé confinement ».

Confinée en Côte d’Ivoire en raison de la pandémie du coronavirus, Ayôdélé en a profité pour sortir un nouveau single. A travers cette chanson, elle lance un challenge entrepreneurial dénommé « Bébé confinement », afin que cette période ne soit point un gâchis. « Je suis Ayôdélé et je me suis donnée corps et âme pour te réaliser cette vidéo avec mon téléphone portable sans sortir de ma résidence de confinement à Abidjan… Je te donne cette vidéo avec amour… Stp partage le lien avec amour….🥰🥰 » a annoncé Ayodélé, ce vendredi.

Le clip vidéo est réalisé avec son titre « Sweet Heart (Bébé confinement) » à partir de son téléphone portable qui servira à filmer et à monter le clip.