Bayern Munich : Manuel Neuer rempile

En fin de contrat en 2021, au Bayern Munich, Manuel Neuer a prolongé, de deux ans, son bail avec les Bavarois. L’international allemand est désormais lié avec les champions de la Bundesliga jusqu’en 2023.

C’est le dénouement d’un long feuilleton, démarré depuis des mois. Alors que son contrat arrivait à terme en 2021, Manuel Neuer a entamé des discussions avec le Bayern Munich pour une prolongation de contrat. Le portier Bavarois voulait rempiler jusqu’en 2025, mais le club ne lui accordait que deux saisons. Cette ambiance et aussi le recrutement estival d’Alexander Nübel ont rendu les négociations un peu tendu entre le joueur et ses dirigeants.

Mais finalement, les deux parties se sont convenues sur un contrat de deux ans, qui a été officialisé ce mercredi. « Le FC Bayern est très heureux et satisfait que Manuel ait prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2023. Manuel est le meilleur gardien de but au monde et notre capitaine« , a réagi Karl-Heinz Rummenigge, le patron du club bavarois. Neuer a aussi réagi à cette prolongation de son contrat difficilement conclu. « Durant la crise du coronavirus, je ne voulais pas prendre de décision parce que personne ne savait quand et comment le football allait reprendre. Il était également important pour moi de continuer à travailler avec notre entraîneur des gardiens, Toni Tapalovic. Maintenant que cela a été résolu, je regarde l’avenir avec beaucoup d’optimisme. Je me sens très à l’aise et chez moi en Bavière. Le FC Bayern est et reste l’un des meilleurs clubs européens », a confié le joueur.

🎉 @Manuel_Neuer hat seinen Vertrag mit dem #FCBayern vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert. #Neuer2023 ℹ https://t.co/1RqBMTW0pc — FC Bayern München (@FCBayern) May 20, 2020

Arrivé au Bayern en 2011, en provenance de Schalke, Neuer possède un palmarès énorme avec le club bavarois : 7 titres de champion d’Allemagne, 4 Coupes d’Allemagne, 4 Supercoupes d’Allemagne, 1 Ligue des champions, 1 Supercoupe d’Europe et 1 Mondial des clubs. Un palmarès impressionnant, qui fait, de lui, l’un des meilleurs gardiens de but au monde.