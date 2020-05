Barça : Xavi dévoile une mauvaise qualité de Messi

Le légendaire milieu de terrain barcelonais Xavi Hernandez a parlé de sa carrière de footballeur et de son avenir avec un blogger russe.

Le dossier Lionel Messi était évidemment au centre de leur dialogue. L’intervieweur a demandé à Xavi de nommer au moins une mauvaise qualité que Leo a en lui. « Un? Je ne sais pas. Il est probablement trop exigeant envers lui-même. Cela le rend meilleur, mais en même temps, il ressent beaucoup de pression. C’est un génie. Ça fait partie de son caractère« , a confié l’actuel entraîneur d’Al Sadd au Qatar.

Pour l’ex-capitaine de la Roja, Messi et le Barça forment un seul corps où l’un a besoin de l’autre et vice-versa. « Même Messi a besoin d’une équipe pour gagner. Souvent à Barcelone, sans le soutien de l’équipe, Messi échoue. L’équipe est le plus important. Mais si nous n’avons pas eu Messi, alors n’aurait pas gagné toutes ces finales, demi-finales, championnats« , a-t-il ajouté.