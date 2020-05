Autriche/Tipico Bundesliga: Ce challenge qui attend Jodel Dossou et Hartberg

Jodel Dossou ( 28 ans), surnommé le TGV béninois et son club Hartberg vont poursuivre leur saison 2019-2020, dans la première semaine de juin. En sixième position, pour les play off, Hartberg a deux possibilités pour bien finir sa saison : le titre ou une place européenne.

A l’arrêt depuis le 7 mars 2020, la Tipico Bundesliga en Autriche va être lancée le 2 juin prochain. Jodel Dossou et Hartberg entrent en compétition le 3 juin avec un périlleux voyage sur la pelouse du Linzer ASK (lerder).

Le buteur héroïque (1-0; Bénin # Sierra Leone) a livré en club 20 matches pour 4 buts et 4 caviars, avant l’arrêt des matches du fait de la Covid-19. Finir troisième ou quatrième à défaut du titre annoncerait un léger espoir d’être européen. Et c’est le challenge qui attend Jojo et Hartberg.