Athlétisme: la légende Usain Bolt papa pour la première fois

La légende jamaïcaine du sprint, Usain Bolt, est papa pour la première fois. Il doit cet honneur à sa compagne, Kasi Bennett, qui a donné naissance à une petite fille. L’information a été confirmée par le Premier ministre jamaïcain, Andrew Holness, sur les réseaux sociaux. «Félicitations à notre légende du sprint, Usain Bolt, et à Kasi Bennett pour l’arrivée de leur petite fille!», a-t-il tweeté.

Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd

— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) May 18, 2020