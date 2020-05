Arsenal – Barça : Les fracassantes révélations d’Alexandre Song

Lors d’un direct avec son compatriote, Pascal Siakam (champion NBA 2019 des Raptors), publié par lionindomptable.com, Alexandre Song explique les raisons qui l’ont motivé à signer au FC Barcelone en 2012, sachant qu’il aurait moins de temps de jeu. L’ex-international, sans club depuis sa résiliation de contrat avec le FC Sion (Suisse), a narré son vécu financier à Arsenal. C’est « au cours des quatre dernières années à Arsenal que je peux dire que j’ai commencé à gagner ma vie ; (…) et j’ai compris que j’étais un gaspilleur. », a dit le joueur de 32 ans.

“Quand je suis arrivé à Arsenal, j’ai signé mon premier contrat pro et je touchais 15.000 Livres ( plus de 16 800€) la semaine. J’étais tellement euphorique, tu t’y imagines, un jeune adolescent qui passe de 4.000 (4.500€) à 15.000 Livres.« , a dit le footballeur camerounais. Ce dernier, avec ses revenus, voulait se » frotter aux grands », il pouvait » faire les shoppings n’importe comment, les soirées de folie, etc. », a-t-il annoncé.

Un jour à l’entraînement, Song a vu Thierry Henry ( le King) arrivé avec une voiture qui était un bijou. Et je me suis dit que je voulais aussi la même voiture, à tout prix … et je l’ai achetée. Mais au bout de deux mois, je l’ai regretté, car tout mon argent est allé au carburant. J’ai donc décidé de prendre une Toyota. Après cet échange, « Titi lui a demandé un jour : mais fiston, où est la voiture ? », « je lui ai répondu, grand, cette voiture-là n’est pas à mon niveau… »

Le champion d’Espagne 2013 a révélé que » la plupart des jeunes footballeurs vivent au-dessus de leurs moyens« . Le milieu défensif a juré que c’est au cours des quatre dernières années qu’il a commencé à gagner sa vie sur les huit ans qu’il a passés à Arsenal; puisqu’il a eu l’augmentation considérable de salaire. Et là, il a « compris qu’il avait été un gaspilleur … huit ans à Arsenal, huit ans et je n’avais même pas pu économiser 100.000 livres (un peu plus de 112 300€) sur mon compte bancaire. Les gens pensaient qu’il était millionnaire, mais il n’en était pas un ».

En août 2012, l’offre du FC Barcelone s’est présentée. Song a paraphé un contrat de cinq ans. « Quand j’ai vu le montant que j’allais recevoir, je n’ai pas hésité, j’ai pensé à ma femme et mes enfants et qu’il nous fallait avoir une vie confortable après le football et que lorsque j’ai parlé au directeur sportif du Barça, il m’a dit qu’il n’allait pas jouer beaucoup, mais je m’en fichais car je savais qu’il serait millionnaire« , a-t-il martelé.

“Moi, je dis toujours, un jeune de 20 ans, qui roule une Ferrari, est pauvre, parcequ’a 20 ans, tu n’as encore rien fait…mais un homme de 50 ans qui roule dans une Bentley, est un homme à respecter.”, a dit, à titre de conseil à la jeune génération, le finaliste malheureux de la CAN 2008.