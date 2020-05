Archie: Elizabeth II, Charles, William et Kate lui souhaitent un Joyeux anniversaire

La reine, le prince Charles, William et Kate ont envoyé leurs meilleurs vœux pour le premier anniversaire du jeune royal, Archie, ce mercredi 06 mai 2020.

Le duc et la duchesse de Sussex célèbrent l’anniversaire de leur fils, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, alors qu’ils sont en confinement aux États-Unis. Parmi les premiers à souhaiter au jeune un joyeux anniversaire, il y avait des membres de la famille royale, dont le duc et la duchesse de Cambridge, la reine, le prince Charles et Camilla. Un expert royal a déclaré que le couple prévoyait de faire à Archie un « gâteau bio sans sucre ». La reine a souhaité à Archie un joyeux premier anniversaire sur le compte Instagram de la famille royale aujourd’hui. « Je souhaite à Archie un très joyeux premier anniversaire aujourd’hui! », ont écrit le duc et la duchesse de Cambridge sur Instagram.

De son côté, le compte Instagram de la famille royale a déclaré: « Joyeux anniversaire à Archie Mountbatten-Windsor, qui fête son premier anniversaire aujourd’hui! Archie est le huitième arrière-petit-enfant de la reine ». Pour rappel, l’experte royale Katie Nicholl a révélé comment le couple prévoyait de célébrer le premier anniversaire d’Archie. Selon elle, Meghan et Harry envisagent toujours d’avoir un autre enfant.