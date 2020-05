Après Madagascar, le Ghana entre dans le conseil d’administration de l’OMS

Au moment où pandémie de Coronavirus frappe de plein fouet les pays d’Afrique, certains, dont le Ghana, se sont démarqués avec leurs stratégies de lutte contre la maladie.

Félicité pour sa lutte durant cette période, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a offert une place au Ghana dans son conseil d’administration, à travers la nomination du ministre ghanéen de la santé, Kwaku Agyeman-Manu, pour un mandat de trois ans au sein dudit conseil. L’annonce a été faite sur la page Facebook du ministère de la Santé et le secrétaire général de l’OMS, le Dr Tredos Adhanom Ghebreyesus, a félicité Kwaku Agyeman-Manu, ses vice-présidents et tous les membres du Conseil exécutif. Il s’est également engagé à travailler avec eux pendant leur mandat.

«Les principales fonctions du Conseil étaient de mettre en œuvre les décisions et les politiques de l’Assemblée de la Santé, de conseiller et généralement de faciliter ses travaux», a noté Tredos Adhanom Ghebreyesus. Avant le Ghana, Madagascar a aussi été nommé au conseil, à travers son président, Andry Rajoelina. La réunion annuelle du Conseil a lieu en janvier, lorsque les membres se sont mis d’accord sur l’ordre du jour de l’Assemblée mondiale de la Santé et les résolutions à examiner par l’Assemblée de la Santé. Une deuxième réunion plus courte a lieu en mai, dans le prolongement de l’Assemblée de la Santé.