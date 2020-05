Annulation de la dette de l’Afrique: Macky Sall a échangé avec le Pape François sur la question

Le président sénégalais, Macky Sall, a échangé ce lundi 04 mai 2020 avec le Pape François sur la question de l’annulation de la dette de l’Afrique. Il salue le souverain Pontife sur la convergence de vues sur la question.

Le président Macky Sall a eu un échange téléphonique ce lundi 04 mai 2020 avec l’évêque de Rome. Les deux hommes d’Etat, le Pape François et le président sénégalais, ont échangé sur la question de l’annulation de la dette de l’Afrique et la solidarité dans la prière, dans le cadre de la riposte mondiale contre la pandémie du nouveau coronavirus. C’est sur sa page Facebook que le Macky sall a rendu publique l’information. » Vingt huit ans après la visite du Pape Jean-Paul ll à Dakar, j’ai renouvelé, à sa Sainteté, l’invitation à effectuer une visite officielle au Sénégal. Je me réjouis de la réponse positive à l’invitation pour la participation du Vatican au Forum mondial de l’Eau« , lit-on dans la publication.

A Lire aussi: Bénin: « Emankogblé », le nouveau single de Merveille Space dans les discothèques ce jour

Le président Macky Sall a remercié la première autorité de l’Eglise catholique pour la convergence de points de vue sur la question de l’annulation de la dette des pays africains. Il a également remercié le Pape dans sa publication pour l’appel qu’Il a lancé dans le cadre d’une union de prière pour contrer la propagation de la Covid-19. Les conflits dans le monde et la crise liée à la Covid-19 montrent à quel point nous devons rester mobilisés pour que l’humain et l’humanité soient au cœur des priorités à l’échelle nationale et mondiale; lit-on dans sa publication.