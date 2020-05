Angola – « Luanda Leaks » : Isabel Dos Santos contre-attaque avec le nom de Bruce Lee

Choquée en début d’année par les « Luanda Leaks », la femme d’affaires et fille aînée de l’ancien président angolais, José Eduardo dos Santos, accuse la justice angolaise de s’appuyer sur de faux documents pour geler ses avoirs en Angola et au Portugal, rapporte The Africa Report.

La contre-attaque est spectaculaire. Il découle de l’explosion révélée mi-janvier par les «Luanda Leaks» qui avaient dévoilé les zones d’ombre de l’empire financier d’Isabel dos Santos. Dans un communiqué publié le mardi 12 mai, la femme d’affaires a déclaré que le système judiciaire angolais avait utilisé un faux document dans l’affaire qui avait conduit au gel de ses avoirs dans le pays puis au Portugal. L’annonce, envoyée par une agence de relations publiques britannique à plusieurs médias, dont Jeune Afrique, est la première réponse publique d’Isabel dos Santos (en dehors de ses messages sur les réseaux sociaux) dans le bras de fer entre elle et les autorités angolaises et l’actuel chef de la État, le successeur de son père, João Lourenço.

Étonnamment, comme indiqué dans le communiqué de presse, le faux passeport au nom d’Isabel dos Santos ne porte pas sa signature mais celle de Bruce Lee, le célèbre acteur de kung-fu. Il note également une date de naissance erronée et un numéro de passeport incorrect. Le communiqué de presse mentionne également de faux courriels qui auraient été utilisés pour attester de la volonté d’Isabelle dos Santos d’effectuer des transferts d’argent à l’étranger. « N’est-il pas maintenant clair que l’objectif des autorités angolaises était d’obtenir une saisie d’urgence des actifs à tout prix pour m’empêcher de me défendre et d’entraîner la faillite des sociétés dans lesquelles j’ai investi et géré? », a demandé Isabel dos Santos dans le communiqué, qui a également appelé le Portugal à « prendre note de ces nouveaux éléments, afin de libérer les avoirs saisis de manière irrégulière ».