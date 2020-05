Allemagne D2 /J29 : Cebio Soukou et Arminia Bielefeld victorieux

A l’occasion de la 29e journée, Arminia Bielefeld et Cebio Soukou se sont retournés de Holstein Kiel avec une victoire laborieuse (2-1). L’ailier polyvalent international béninois est sorti à la 73e minute à 1-1.

La solution pour Bielefeld est finalement venue du banc de touche. Entré à la 83e, c’est l’attaquant allemand, Sven Schipplock, qui a délivré le leader de 2.Bundesliga (Ligue 2) à la 90e +2. Une victoire qui permet aux poulains de Uwe Neuhaus de se mettre en position confortable pour la montée en Bundesliga (Elite). Arminia Bielefeld est 1er avec 56 points, soit 8 points de plus que Sttugart (2e) et 10 d’avance sur Hamburger SV (3e). Les clubs ont chacun un match en retard. Et la saison va s’achever à la 34e, donc 5 matches encore pour certains et 6 pour d’autres.

L’homme aux caviars des Écureuils, a enchaîné, ce samedi 30 mai, sa deuxième titularisation sur trois matchs disputés, après le confinement ( 167 mn/270 possibles). Cebio a été une fois sans réserve, sur quelques séquences visualisées (présence offensive et défensive). Le double-passeur à la CAN 2019 reste bloqué sur 4 buts et 4 passes en 25 apparitions.

La prochaine affiche est prévue pour le 6 juin contre Nurnberg (15e/18).