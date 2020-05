Allemagne: au cœur d’une polémique, Salomon Kalou suspendu de son club

Auteur d’une vidéo qui ne respecte pas les règles sanitaires de base exigées à cause de la pandémie de coronavirus, l’attaquant Salomon Kalou a été suspendu par son club, le Hertha Berlin.

En Allemagne, la reprise du championnat semble sur la bonne voie, mais ce sera certainement sans Salomon Kalou. Celui qui se fait un peu discret après 284 minutes jouées cette saison, toutes compétitions confondues, dans le club Hertha Berlin, a choqué la toile ce lundi 04 mai 2020. Il a publié, sur son compte Facebook, une vidéo dans laquelle il se moque du médecin qui lui fait passer un test de coronavirus. Selon Afrik Foot, le joueur s’est vanté d’avoir reçu une fiche de paie sans avoir eu à s’entraîner ces dernières semaines.

Salomon Kalou suspendu de son club

Suite à cette publication qui fait polémique sur la toile, la réaction de Hertha, ne s’est pas faite attendre. L’ancien Lillois, Salomon Kalou, a été sanctionné par son club pour indiscipline. «Avec sa vidéo, Salomon Kalou a violé les règles internes fondamentales de l’équipe et a montré un comportement qui ne correspond ni à la situation ni aux règles de conduite du club. Hertha BSC a donc décidé de le suspendre de l’équipe, des entraînements et des prochains matchs avec effet immédiat», a écrit la formation allemande. Selon la Bundesliga, le comportement du vainqueur de la CAN 2015 est inacceptable. C’est pourquoi, l’instance dénonce: «Tout cela est inacceptable et nous n’aurons aucune tolérance à l’égard de tels comportements».

Kalou contraint de s’excuser…

Touché par les commentaires très mécontents des internautes, Kalou a présenté ses excuses. «Je suis désolé si mon comportement a donné l’impression que je ne prends pas le Corona (virus) au sérieux. Je voudrais m’en excuser. Je suis particulièrement préoccupé par les populations africaines, car les soins médicaux y sont de loin moins bons qu’en Allemagne»,. Reste à savoir si ces explications suffiront à arranger son cas.