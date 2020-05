Algérie – Covid-19: 30 à 50 tonnes de ce produit sont exportés chaque jour vers la France

La datte est un fruit très géopolitique. Malgré la fermeture de son espace aérien à cause de la pandémie du Coronavirus, l’Algérie continue d’en exporter vers la France.

La concurrence féroce entre l’Algérie et la Tunisie pour l’exportation de datte n’a pas permis à l’Algérie de respecter la fermeture de ses frontières aériennes, malgré la propagation du coronavirus dans la pays. En effet, durant cette période, l’Algérie a déjà exporté plus de 1.000 tonnes de dattes vers l’Hexagone, a annoncé, mardi 28 avril, depuis l’aéroport d’Alger, le directeur général de la filiale Air Algérie Cargo, Rabah Midou, en marge d’une opération d’exportation de 20 tonnes de dattes vers la France, rapporte le site d’information Algérie 1.

Le responsable a informé que, depuis la suspension du transport aérien et maritime entre les deux pays, Air Algérie Cargo avait augmenté ses capacités d’import-export à destination de la France, «passant de 5 à 6 vols par semaine […] avant le début de la pandémie, à une vingtaine par semaine depuis la suspension du trafic aérien».

Selon le directeur général d’Air Algérie Cargo, qui en a assuré le transport, « Ce sont 30 à 50 tonnes de dattes qui ont été envoyées chaque jour vers la France. » Cette exportation de grande ampleur s’est réalisée via « 2 à 3 vols vers Paris, Lyon et Marseille ».

L’Egypte est le plus gros producteur de dattes au monde, mais ce sont la Tunisie et l’Algérie qui en exportent le plus. La datte est en effet très prisée pendant le mois de jeûne des musulmans et les fêtes. Avec 300 grammes par habitant depuis 2012, les Français sont les plus gros consommateurs de dattes en Europe.