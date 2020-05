Aïd El Fitr: Patrice Talon implore l’amour inconditionnel de Allah pour le Bénin

La date de l’Aïd el-Fitr, synonyme de fin du mois du jeûne du ramadan a été fixée à ce dimanche 24 mai. Au Bénin, comme dans le monde entier, cette fête de l’Aïd el-Fitr a lieu dans un contexte particulier avec l’épidémie de coronavirus. Le président Patrice Talon s’est adressé à la communauté musulmane, dans un message à l’occasion de cette fête de la fin du jeûne.

Un mois durant, les fidèles musulmans du Bénin et du monde ont sacrifié à la tradition du jeûne dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19.

Ce jour de l’Aïd El Fitr consacre la fin de cette grande période de piété, de partage, de prières et de dévotion à Allah le Très Miséricordieux.

Puisse-t-il accepter et recevoir toutes vos prières afin que dans la foi et l’allégresse, tous ensemble dans l’union et la concorde, nous puissions continuer à le célébrer et à être dignes de son amour inconditionnel. Chers compatriotes musulmans, au nom de mon Gouvernement et en mon nom personnel, je vous souhaite une bonne fête de Ramadan.

Eid Mubarak!