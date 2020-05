Aïd El Fitr 2020: la prière de Sébastien Ajavon à ses compatriotes béninois

Au Bénin, la communauté musulmane célèbre l’Aïd el Fitr 2020, une fête qui marque la fin du jeûne de Ramadan. A l’occasion, l’ancien candidat à la présidentielle de 2016, le président d’honneur du parti USl, Sébastien Ajavon a adressé un message à ses « concitoyens musulmans ».

Dans un message dévoilé sur sa page Facebook, Sébastien Germain Ajavon a souhaité une très belle Fête de l’Aïd à la communauté musulmane du Bénin. « Que vos prières soient agréables aux yeux de Dieu », a t-il écrit. Telle une prière à la nation béninoise, Sébastien Ajavon demande à Dieu de prendre en miséricorde tout le peuple béninois. « … Qu’il nous pardonne nos suffisances et rende nos cœurs encore plus près des plus humbles et des plus malheureux. Qu’il nous inspire l’amour du prochain. Qu’il nous fasse participer tous à la grandeur de son nom », peut on lire dans sa prière à la nation.

Comme c’est le cas dans le monde entier, la communauté musulmane béninoise célèbre ce dimanche l’Aïd el-Fitr, tout en respectant les mesures visant à endiguer la pandémie de COVID-19.