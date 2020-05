Afrique – Covid-19: un groupe de prêtres met en place un médicament qui fait polémique

Après le Madagascar et le Bénin, un groupe de prêtres nigérians vient de mettre en place un médicament qu’il juge efficace pour traiter le nouveau coronavirus. Appelé Pax CVD Plus, ce médicament serait, à leurs dires, constitué d’agents antiviraux et immunomodulateurs qui aident à stimuler les anticorps.

Le monde de la science et de la phytothérapie ne dort pas face à la virulence du nouveau coronavirus. En attendant qu’un vaccin et un remède ne soient validés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), beaucoup tentent de trouver, en dehors de la Chloroquine adoptée par beaucoup de pays, un remède pour riposter contre le virus. Après l’Apivirine proposé par le chercheur Agon Valentin comme remède et le Covid-Organics adopté par le Madagascar, un groupe de prêtres nigérians vient de trouver « Pax CVD Plus » pour traiter la maladie. Selon le média en ligne « legit.ng » qui a publié l’information, le fameux médicament est fait à base d’agents antiviraux et immunomodulateurs qui aident à stimuler les anticorps.

C’est à travers une déclaration signée par le Père Anselm Adodo OSB et postée sur la page officielle de la Pax Herbal Clinic and Research Laboratories, que l’invention a été mise à la connaissance du public. Selon le prélat, Pax CVD Plus est uniquement destiné au traitement du Coronavirus. Dans sa déclaration, il a expliqué que les médicaments, à base de plantes, sont apparemment la meilleure approche pour le Coronavirus, car ces médicaments sont facilement produits, stockés et distribués et peuvent être manipulés par le personnel médical et non médical, car ils présentent un faible risque de contamination. À en croire le Père Anselm, la recherche est un effort conjoint d’experts de l’Université de Lagos et de l’Université du Bénin. Ce médicament serait mis en vente sans l’autorisation des autorités habilitées.

L’avertissement du NAFDAC:

L’Agence nationale pour la gestion et le contrôle des aliments et des médicaments, NAFDAC, a émis un avertissement concernant le fameux produit qui traiterait la Covid19. Selon l’agence, il s’agirait d’une drogue à base de plantes qui est commercialisée pour le traitement de COVID-19. La note d’avertissement a été signée par la directrice générale de la NAFDAC, le professeur Christiana Adeyeye. «L’attention de l’Agence a été attirée sur une publication de la Pax Herbal Clinic and Research Laboratories intitulée: « An Official Statement By Pax Herbals on the Treatment of COVID- 19 ”, lit-on dans la note de NAFDAC. La structure de contrôle de qualité dénonce le fait que, dans leur publication, le centre de recherche a tenté de faire croire qu’il travaille avec NAFDAC sur le produit. « Le même publireportage a affirmé que le directeur général de la NAFDAC a nommé des experts pour travailler avec PAXHERBAL sur ce que l’entreprise a décrit comme un projet spécial. «L’Agence nationale pour l’administration et le contrôle des aliments et drogues (NAFDAC) souhaite informer le public que le PAX CVD PLUS n’a pas été enregistré ni répertorié pour le traitement de COVD-19, nous n’avons pas enregistré ni répertorié aucun autre remède pour la COVID-19.« , a martelé le professeur Christiana Adeyeye.

L’agence reconnait néanmoins que la société a écrit une lettre informant de son développement d’un médicament antiviral à base de plantes pouvant traiter la COVID-19 et une invitation à rejoindre son équipe de recherche. L’Agence a poliment décliné, car en tant que régulateur des essais cliniques, la participation serait un conflit d’intérêts. Cependant, nous les avons encouragés à réaliser des essais cliniques qui devraient être sous stricte surveillance de l’Agence pour établir l’efficacité de leur produit, précise le professeur, qui affirme que l’essai clinique n’a pas eu lieu. « Il est donc regrettable que PAX HERBALS ait formulé des allégations qui ne sont pas étayées par des faits. Cette réponse vise à corriger l’impression erronée créée par le publireportage« , conclut-elle.