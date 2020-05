Affaires BAD: le président Akinwumi Adesina réagit aux accusations de prévarications

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, est sorti de son mutisme pour clamer son innocence face aux accusations de prévarications, dont il est victime.

Plusieurs soupçons pèsent sur le patron de la Banque africaine de développement. Pour clarifier sa position, Akinwumi Adesina s’est dit innocent, alors que des lanceurs d’alerte l’accusent dans divers dossiers. « Malgré des tentatives sans précédent pour ternir ma réputation (…) je maintiens que je suis innocent. Je vais donc continuer à travailler avec tous les actionnaires » de la Banque, déclare, dans un communiqué, M. Adesina.

Dans une lettre détaillée, les lanceurs d’alerte reprochaient à Adesina diverses malversations, ainsi que son favoritisme dans de nombreuses nominations de hauts responsables, en particulier de ses compatriotes. L’ancien ministre nigérian de la l’agriculture était aussi accusé d’avoir nommé ou promu des personnes soupçonnées ou reconnues coupables de fraudes ou de corruption, ou de leur avoir accordé de confortables indemnités de départ, sans les sanctionner.

Washington demande une enquête indépendante!

Face aux accusations de plus en plus graves, les Etats-Unis se sont intéressés à l’affaire. « Considérant l’étendue, la gravité et la précision des allégations contre le seul candidat au leadership de la Banque, pour les cinq prochaines années, nous pensons qu’une enquête plus approfondie est nécessaire pour que le président de la BAD bénéficie du soutien et de la confiance complets des actionnaires«, a indiqué le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin.

Cette position des USA vient compromettre la position du comité d’éthique de la BAD qui a blanchi son président de toutes les accusations. A 60 ans, le premier nigérian à occuper ce poste est seul candidat à sa propre succession.