Affaire Carlos Ghosn: deux suspects arrêtés aux États-Unis

La justice américaine a annoncé, ce mercredi, l’arrestation de deux suspects dans l’affaire Carlos Ghosn. Ils sont soupçonnés d’avoir aidé l’ex-patron de Renault-Nissan à fuir le Japon.

A la demande de la justice japonaise, les Etats-Unis ont arrêté, ce mercredi, deux personnes suspectées d’avoir participé à la fuite spectaculaire, du Japon, de Carlos Ghosn, de sa résidence surveillée à Tokyo. En effet, Michael Taylor, ancien « béret vert », et Peter Taylor devraient comparaître par visioconférence devant un juge fédéral de Worcester, dans l’État du Massachusetts, précisent des documents judiciaires.

C’est un nouveau rebondissement dans l’affaire Ghosn, qui avait fait la Une de la presse internationale, il y a quelques mois. Arrêté en 2018 au Japon, Carlos Ghosn fait l’objet de quatre inculpations par la justice japonaise, notamment pour abus de confiance et détournement de fonds. En décembre dernier, l’ancien PDG de Renault et Nissan a fui l’archipel à destination du Liban, pays où il a grandi et dont il possède la nationalité.

« Je n’ai pas fui la justice mais l’injustice »

Arrivé à Beyrouth, Carlos Ghosn a dit avoir été pris en otage par la justice japonaise. » J’ai pas fui la justice, mais l’injustice », avait-il déclaré. Il est toujours sous le coup de nombreux mandats d’arrêt internationaux.