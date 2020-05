Scandale à l’Ortb: mis sous pression, l’office annonce des « diligences… »

Les récentes déclarations de la journaliste Angela Kpeidja de l’Ortb n’ont pas laissé indifférent, le service du média public. La Direction a promis élucider cette affaire de harcèlement sexuel et moral.

La désormais affaire « Me Too Benin » qui a commencé sur les réseaux sociaux se prépare à une migration vers un cadre plus formel et juridique. Après les dénonciations faites par la consœur Angela Kpeidja de l’Ortb et les déballages et témoignages sur les réseaux sociaux, la Direction Générale de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) a promis élucider cette affaire.

« La Direction Générale de l’ORTB informe l’opinion publique, qu’elle a pris connaissance des dénonciations publiques de l’agent Angela KPEIDJA, journaliste en service à la télévision nationale. Elle voudrait dès lors rassurer que les diligences nécessaires sont déjà en cours pour élucider cette affaire dans le souci de garantir un milieu de travail sécurisé à tous les employés et au personnel féminin en particulier. » peut-on lire sur la page Facebook du média du service public.

Pour rappel, samedi 1er mai 2020, dans un post sur sa page Facebook, la journaliste Angela Kpeidja a fait part du harcèlement moral et sexuel, des humiliations et intimidations qu’elle subirait, en tant que femme, dans l’exercice de ses fonctions à l’Ortb. « Le harcèlement sexuel en milieu de travail, même à mon âge, a encore droit de cité avec des humiliations de tout genre, y compris la baisse de l’estime de soi » a-t-elle dénoncé dans un post largement relayé et commenté. « Et dire qu’il y a des femmes parmi nous qui se laissent faire. Viol, harcèlement moral et sexuel…j’en ai marre » s’en désole Angela Kpeidja.