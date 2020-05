Affaire Angela Kpeidja: l’Ortb exerce son droit de réponse et clarifie

Dans un post sur sa page facebook, la journaliste Angela Kpeidja a fait part du harcèlement moral et sexuel, des humiliations et intimidations qu’elle subirait, en tant que femme, dans l’exercice de ses fonctions à l’Ortb. Un post que la rédaction de Bénin Web TV a traité, mais avec du « sensationnel » et sans une « démarche contradictoire », selon le service public qui a voulu faire des mises au point.

Les pages de la désormais affaire « Metoo » du Bénin continuent de se remplir. Après le post Facebook de la journaliste Angela Kpeidja, 1er mai 2020, et les relais, commentaires et témoignages qui s’en sont suivis, la Cellule de Communication de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) a voulu rétablir des vérités pour la sauvegarde de l’image de la maison. Selon le droit de réponse adressé à Bénin Web TV, « la Direction Générale de l’ORTB n’a reçu aucune plainte portant sur harcèlement moral, sexuel ou pour viol sur un personnel féminin. » Pour des faits et dénonciations aussi graves, les réseaux sociaux ne sauraient être le canal le mieux approprié selon la note adressée à BENIN WEB TV et signée par le Chef Cellule Communication Jean Paul Ibikounlé.

Le traitement fait de l’information a été aussi pointé du doigt par le service public qui dénonce une « légèreté » et du « sensationnel » dans le traitement du post de la consœur. « Par ailleurs, vous avez repris des expressions de l’auteur, vous en avez ajouté les vôtres qualifiant certaines personnes de »coureurs de jupons » et affichant aussi que <<Angela KPEIDJA crache sur l’ORTB>> » peut-on lire dans le droit de réponse. Et de continuer: « Ces expressions qui ne se retrouvent nulle part dans le texte auquel vous avez fait référence sont très tendancieuses, voire injurieuses vis à vis de l’Office et de ses responsables. » Toute chose qui a « contribué à vilipender l’Office et ses responsables. »

La direction aurait voulu également qu’une démarche contradictoire soit adoptée dans le traitement du post de la consœur. Une démarche qui, si elle avait été adoptée, aurait permis de savoir « qu’à aucun moment, nous [Ortb, ndlr] n’avons connu d’un dossier de harcèlement sexuel et de viol dans notre entreprise en tout cas pas venant de l’agent [Angela KPEIDJA, ndlr]. »

« En parfaite harmonie avec ses valeurs à savoir Professionnalisme, Innovation et Esprit d’Equipe, l’ORTB demeure une entreprise au sein de laquelle les droits et devoirs des travailleurs sont garantis. » a conclu la note.