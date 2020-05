Accusé d’attouchements, Woody Allen donne enfin sa version des faits

Accusé d’attouchements depuis des années, Woody Allen a donné sa version des faits dans ses mémoires qui seront publiés en juin 2020.

Woody Allen a raconté la manière dont il a vécu les accusations de Dylan Farrow dans son ouvrage, « Soit dit en passant », qui sortira en France le 3 juin 2020. Dans ce « recueil d’histoires marrantes », de 288 pages, l’auteur donne sa version des faits à propos des accusations dont il est la cible depuis tant d’années. « En 1992, Dylan Farrow clamait avoir été victime d’attouchements de sa part sans que la justice ne retienne aucune charge contre lui. Une version qu’elle confirme à nouveau depuis 2014 », rappelle Pure people.

Selon le cinéaste de 84 ans, cette rage résulte d’un désir de vengeance de Mia Farrow, son ancienne compagne, qui avait découvert sa relation avec Soon-Yi – la fille adoptive de l’actrice et du chef d’orchestre André Previn, 22 ans au moment des faits. « Elle filma Dylan nue plusieurs jours de suite pour essayer de lui faire raconter l’histoire qu’elle avait inventée de toutes pièces. Malgré tous ses efforts, la vidéo obtenue n’était pas convaincante – en fait, le processus se retourna contre elle et apporta la preuve des techniques de coaching coercitives employées par Mia. Elle s’arrangea tout de même pour que cette vidéo atterrisse par magie dans les bureaux de Fox New. Une exploitation intéressée, mais pas très maternelle des images d’une enfant nue de 7 ans », a expliqué Woody Allen dans un entretien accordé à Le Point.

Dans le livre, c’est le personnage Mia Farrow qui est dépeint comme une « super maman » devant les médias, mais qui cherche « les enfants à adopter comme on fouille dans les caisses de livres au rebut dans une librairie ». L’interview intégrale de Woody Allen est dans le magazine Le Point, n°2490 du 14 mai 2020.