Accusations contre le président de la BAD: les Etats-Unis demandent une enquête indépendante

Les officiels américains ont officiellement réagi aux accusations contre le président de la Banque Africaine de Développement. Dans une correspondance adressée à la présidente du bureau du conseil des gouverneurs de la BAD, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a demandé un approfondissent du dossier.

C’est un rebondissement dans l’affaire d’accusations contre le patron de la Banque Africaine de Développement, le nigérian Akinwumi Adesina. En effet, dans la missive adressée à la présidente du bureau du conseil des gouverneurs de la BAD, la ministre ivoirienne du Plan et du développement, Kaba Nialé, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, souhaite l’ouverture d’une enquête approfondie, afin de faire la lumière sur les accusations d’un groupe de fonctionnaires contre le dirigeant de l’institution.

« Considérant l’étendue, la gravité et la précision des allégations contre le seul candidat au leadership de la Banque pour les cinq prochaines années, nous pensons qu’une enquête plus approfondie est nécessaire pour que le président de la BAD bénéficie du soutien et de la confiance complets des actionnaires« , précise ce proche de Donald Trump. Ainsi, Washington fait part de ses sérieuses réserves sur la décision de la BAD de blanchir son président de toutes les accusations.

Épinglé par des lanceurs d’alerte!

Dans une lettre détaillée, les lanceurs d’alerte reprochaient à Adesina diverses malversations, ainsi que son favoritisme dans de nombreuses nominations de hauts responsables, en particulier de ses compatriotes. L’ancien ministre nigérian de la l’agriculture était aussi accusé d’avoir nommé ou promu des personnes soupçonnées ou reconnues coupables de fraudes ou de corruption, ou de leur avoir accordé de confortables indemnités de départ, sans les sanctionner.

Face aux accusations, le Comité d’éthique de la BAD avait conclu que les allégations ne reposaient sur aucun fait objectif et solide. Seul candidat en lice pour un second mandat, Akinwumi Adesina, âgé de 60 ans, pourrait voir ses chances se compromettre, alors que l’élection, prévue en mai, est finalement repoussée en août prochaine en raison de la crise sanitaire.