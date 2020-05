A la découverte des métiers: un pharmacien, c’est qui ?

Votre pharmacien, un professionnel de la santé. Est-il uniquement présent pour stocker des médicaments, valider les ordonnances et délivrer les médicaments prescrits par les médecins ? Ici, nous vous présentons le pharmacien.

Le pharmacien d’officine, qui travaille dans une pharmacie où les médicaments sont délivrés au public, est un professionnel de la santé à part entière. Connaissez-vous réellement le rôle de votre pharmacien ? Qui est-il ? Est-il uniquement présent pour stocker des médicaments, valider les ordonnances et délivrer les médicaments prescrits par les médecins ? En quoi peut-il vous être particulièrement utile en tant que parents ?

Selon la constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. Et donc, un pharmacien, connu dans de nombreux pays sous le titre de docteur en pharmacie, est un professionnel de la santé, spécialiste du médicament, dont le rôle consiste à assurer la conformité de la prise en charge pharmaceutique, l’éducation thérapeutique du patient. Il accueille, conseille et vend des médicaments prescrits ou non sur ordonnance médicale. Il vérifie systématiquement les ordonnances, et prend contact avec le prescripteur, s’il détecte une anomalie.

Cursus scolaire et insertion

Pour devenir pharmacien, il faut compter 6 ou 9 ans d’études à l’université, selon l’exercice visé : officine (pharmacie), industrie, hôpital, laboratoire d’analyses, etc. La formation débouche sur le DE (diplôme d’État) de docteur en pharmacie et, selon les filières, sur d’autres diplômes complémentaires. Diplômé de l’État, docteur en pharmacie, il est inscrit à l’Ordre National des Pharmaciens, organisme professionnel qui regroupe tous les pharmaciens. Cette structure régule la profession en s’assurant du degré de compétences des pharmaciens et en garantissant un accès à des soins de qualité. Votre pharmacien est donc soumis au code de déontologie de la profession et ne peut ouvrir son officine que sur autorisation de l’institution, ayant la prérogative tout en tenant compte de la carte pharmaceutique qui présente les besoins d’officine pharmaceutique par zone géographique.

Rôles du pharmacien

Le pharmacien, dans le cadre de sa profession, exerce plusieurs missions :

Disponible et à l’écoute des clients, le pharmacien est également rigoureux et organisé. La discrétion, le sens de l’éthique et de la diplomatie sont des qualités chez un pharmacien.

Il contrôle la validité de l’ordonnance prescrite par le médecin ;

Il dispense les médicaments et s’assure du bon usage de ces derniers (en rappelant, par exemple, les modes d’administration) ;

En cas de doute sur les posologies, contre-indications ou éventuelles interactions médicamenteuses en fonction de l’état du patient, il contacte le médecin qui a prescrit l’ordonnance ;

Il réalise des préparations magistrales (préparations réalisées pour un patient, selon une prescription médicale en raison d’une maladie particulière) et des préparations officinales.

Le conseiller de confiance

Votre pharmacien est aussi un acteur de santé, dont le sens de l’écoute et du dialogue permet de vous renseigner et vous conseiller. Disponible sans rendez-vous, il est l’un des professionnels essentiels dans les soins de premier secours : il prodigue des conseils pharmaceutiques et oriente vers d’autres professionnels de la santé si nécessaire (médecins généralistes ou spécialisés, ou encore, les urgences).

Votre pharmacien vous accompagne également en vous conseillant sur les règles de bon usage d’un médicament délivré avec ou sans ordonnance. Et c’est bien souvent sur les produits en vente libre pour soigner de petits maux (maux de gorge, rhumes, petites douleurs diverses, etc.) qu’il est le plus plébiscité : il oriente vers les bons traitements sans qu’une consultation médicale ne soit forcément nécessaire

L’interlocuteur privilégié

Votre pharmacien, un professionnel de proximité. Il vous connait bien ainsi que les membres de votre famille, car il traite et suit vos dossiers de santé, vous conseille et instaure une réelle relation avec vous. D’une très grande disponibilité, votre pharmacien est un véritable acteur de la santé de proximité qui améliore constamment la prise en charge de ses clients en répondant aux attentes du public et ainsi :