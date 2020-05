90 min : Salah 25è, Neymar 7e… classement des 25 meilleurs joueurs de la dernière décennie

Après le magazine FourFourTwo, c’est autour du site 90 min de dresser sa liste des 25 meilleurs joueurs de la dernière décennie. Un top 25 où règnent en maîtres, les deux mastodontes du ballon rond, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Dans ce classement, on retrouve Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Andres Iniesta dans le trio de tête. Ancienne vedette du Barça, Xavi Hernandez est logé à 4è place, loin devant l’attaquant du PSG, Neymar (7è). Le Croate, Luka Modric, et le Gallois, Gareth Bale, complètent le top 10 de la liste. Le seul représentant africain de ce classement est l’Egyptien, Mohamed Salah, relégué à la dernière place.

Le classement des 25 meilleurs joueurs de la dernière décennie, selon 90 min :

25. Mohamed Salah

24. Sergio Agüero

23. Thomas Müller

22. Eden Hazard

21. Antoine Griezmann

20. Zlatan Ibrahimović

19. Giorgio Chiellini

18. Karim Benzema

17. Arjen Robben

16. Manuel Neuer

15. Raphaël Varane

14. Toni Kroos

13. Robert Lewandowski

12. Marcelo

11. Dani Alves

10. Gareth Bale

9. Luka Modrić

8. Franck Ribéry

7. Neymar

6. Luis Suárez

5. Sergio Ramos

4. Xavi

3. Andrés Iniesta

2. Cristiano Ronaldo

1. Lionel Messi