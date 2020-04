William et Kate souhaitent un bel anniversaire à la Reine Elizabeth II (photo)

La reine Elizabeth II fête son 94ème anniversaire ce mardi 21 avril 2020. Et pour l’occasion, le prince William et son épouse, Kate Middleton, malgré qu’ils soient loin de la monarque, ont publié une photo d’eux avec elle, prise en 2019.

La souveraine britannique, qui souffle sa 94ème bougie ce mardi 21 avril 2020, paraît toujours plus en forme que jamais. Cette dernière, qui est restée confinée au château de Windsor, pense célébrer ses 94 bougies discrètement avec son cher et tendre époux, le prince Philip. Et pour l’occasion, son petit-fils, le prince William, lui a fait une jolie surprise. Avec son épouse, il a publié une adorable photo d’eux avec la monarque sur leurs comptes Instagram et Twitter. Ce cliché a été pris au cours de l’exposition florale de Chelsea en 2019. Depuis leur résidence d’Amner Hall, dans le Norfolk, où il est en confinement avec ses trois enfants, George, Charlotte et Louis. Le couple princier a pris la peine de légender soigneusement sa publication : « Nous souhaitons à Sa Majesté la reine, un très joyeux anniversaire pour ses 94 ans aujourd’hui ».

https://pbs.twimg.com/media/EWHNHU2XsAAxIJI?format=jpg&name=360×360

https://pbs.twimg.com/media/EWD6gRpXkAAzVMC?format=jpg&name=small

Par ailleurs, cette publication a ému les internautes. Les commentaires le prouvent. « William et Kate, vous avez rendu fier le public britannique tout au long de cette crise… Merci », écrit un utilisateur Twitter. « Magnifique photo. Nous sommes vraiment bénis d’avoir une famille royale aussi merveilleuse », notifie un autre. Il faut noter que le prince Charles, qui est isolé en Ecosse avec son épouse, Camilla, n’a pas non plus oublié la reine Elizabeth II. Ce dernier a partagé, quelques minutes après le duc et la duchesse de Cambridge, une série de quatre clichés avec sa mère, pris à des décennies différentes. Une manière sobre, mais tendre, de souhaiter un joyeux anniversaire à celle qui lui a donné la vie.